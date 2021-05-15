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В Украине прокомментировали возможность обмена Медведчука

15.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава СНБО заявил, что если будет такая возможность, то Украина с радостью обменяет Медведчука на украинских заключенных в России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение принимает президент Владимир Зеленский, пишет Корреспондент
 
 
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Глава СНБО заявил, что если будет такая возможность, то Украина с радостью обменяет Медведчука на украинских заключенных в России.
 
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