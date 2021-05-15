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Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС Секторе Газа

15.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала недели израильские войска ликвидировали уже как минимум 20 лидеров боевиков в Палестине.

Военнослужащие Израиля в ночь на 15 мая уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности группировки ХАМАС Тауфика Абу Наима. Об этом пресс-служба израильской армии обороны сообщила в Twitter. 

На опубликованных кадрах видно, как несколько ракет взорвали здание в секторе Газа, все вокруг заполонил густой черный дым. В Тель-Авиве утверждают, что ХАМАС, в частности Абу Наим, использовал офис для командования боевиками и управления военное инфраструктурой. При этом не уточняется, пострадал ли сам глава службы безопасности и находился ли он внутри во время взрывов. "РИА Новости" приводит заявление официального спикера ХАМАС Фаузи Бархум о том, что Абу Наим ушел в отставку два месяца назад, пишет Фокус.

Армия Израиля подчеркнула, что нанесла удар в ответ на запуск более двух тысяч ракет из Палестины. По данным ЦАХАЛ, их массированная атака поразила офис военной разведки ХАМАС, несколько ракетно-пусковых установок и две группы боевиков. С понедельника, 10 мая, Израиль ликвидировал уже как минимум 20 руководителей ХАМАС. 

Утром 15 мая ХАМАС в ответ атаковал цели в южном Израиле, пишет The Times of Israel. Одна ракета попала в здание в Ашдоде, другая попала прямо в дом в Беэр-Шеве — непосредственно от взрыва никто никто не пострадал, но девятнадцать человек были госпитализированы в городской медицинский центр «Сорока», и 16 из них получили травмы, убегая из убежища. Некоторые из ракет были перехвачены противоракетной системой "Железный купол", а другие приземлились на открытой местности.

"Сегодня Шаббат, день отдыха, но у людей, живущих на юге Израиля, не было возможности. Пятое утро подряд мирные жители просыпаются и бегут в укрытия, чтобы защитить себя от ракетного обстрела из Газы", — пишет ЦАХАЛ. 

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал условия прекращения огня в Секторе Газа. По его словам, перемирие возможно, если боевики ХАМАС первыми прекратят обстрелы изральской территории. 

Израильская разведка заявила, что знала о готовящейся атаке ХАМАС по Иерусалиму. Как сообщают источники, они не стали снижать напряженность в попытке закончить войну. 
Турция поддержала Палестину в вооруженном конфликте с Израилем. Накануне свою поддержку Сектору Газа выразила и Россия.
 
 
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С начала недели израильские войска ликвидировали уже как минимум 20 лидеров боевиков в Палестине.
 
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