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Гомельчанину, сменившему красно-зеленый флаг на исторический, дали полтора года «домашней химии»

15.05.2021 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Виктор Козачек (суд Центрального района Гомеля) 15 мая вынес приговор по уголовному делу 23-летнего Кирилла Бриги.

Гомельчанину, сменившему красно-зеленый флаг на исторический, дали полтора года «домашней химии»

Молодого человека обвинили в замене 16 августа 2020 года во время акции протеста государственного флага (красно-зеленого) на исторический (бело-красно-белый). Следствие и суд расценили такие действия как злостное хулиганство, совершенное группой лиц (статья 339 УК).

Суд приговорил обвиняемого к полутора годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. В последнем слове Бриги говорил, что чистосердечно раскаивается и обещает впредь не преступать закон.

Молодой человек вместе с другими жителями Гомеля 16 августа 2020 года в ходе акции протеста заменил на флагштоке на площади Ленина красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. За эти действия уже был осужден в ноябре 2020 года житель Гомеля Георгий Василенко. Он получил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

14 мая на суде адвокат приобщил к делу характеризующие Бриги материалы: справку о том, что он состоит в «Молодежном отряде правопорядка» и благодарность от Красного Креста.

Представитель государственного обвинения, помощник прокурора Алеся Журавлева считает, что вина Бриги доказана в полном объеме. «Очень важно обеспечить уважительное отношение к государственному флагу. Поднятый государственный флаг вызывает чувство гордости у белорусского народа, призывает граждан к беззаветному служению Родине, способствует гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Поднятый 16 августа государственный флаг олицетворял стабильную процветающую Беларусь. Его снятие явилось неуважением к государственному флагу», — отметила помощник прокурора.

Она добавила, что обвиняемый имеет положительные характеристики, раскаялся в совершении преступления, и попросила наказать его ограничением свободы на полтора года без направления в учреждение открытого типа.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Гомель
 
 
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Судья Виктор Козачек (суд Центрального района Гомеля) 15 мая вынес приговор по уголовному делу 23-летнего Кирилла Бриги.
 
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