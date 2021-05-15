Крипта на хайпе — рассказываем, когда и какую покупать

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

В новостной повестке все чаще говорят о происходящем на рынке криптовалют. То на рынок выходит мем — криптовалюта, которая за пару суток растет в цене в разы. То Bitcoin обваливается из-за твитов Илона Маска. То криптомиллиардер становится одним из крупнейших благотворителей планеты. Собрали для вас несколько материалов о будущем и настоящем крипты, чтобы вы держали руку на пульсе.

Заместитель председателя правления Банка 131 Анна Кузьмина рассказала о том, как будут менять международные платежные системы. Она уверена, что уже совсем скоро появится множество государственных криптовалют. Такие уже создаются в Китае и России. А через несколько лет неизбежно появление флагманской цифровой валюты, которая получит статус общемировой.



Анна Кузьмина. Фото: архив компании

«Регуляторы постоянно уводят существующие криптовалюты „в тень“, не принимая никаких официальных запретов, но в то же время и не признавая криптовалюты легальным средством расчета, или запрещают. Только при футуристичном сценарии биткоин, например, мог бы выйти в „белую“ зону и стать международной официальной валютой. Повсеместное внедрение государственных криптовалют является более реалистичным. При этом „неподконтрольная“ крипта будет под запретом, но никуда не исчезнет. Биткоин — это лишь начальная стадия, а дальнейшее развитие может занять 10, 40, 50… лет. Одно точно: будущее — за цифровой валютой», — объясняет эксперт.

Узнать больше о международных расчетах и банковских системах можно по ссылке .

Биткоин с завидной регулярностью обновляет рекорды своего курса, а затем на время уходит в снижение. Покупать сейчас или подождать? Во что инвестировать бизнесу? Какие альтернативы прямой покупке криптовалют? С этими вопросами мы обратились к Дмитрию Иванову, который уже несколько лет «варится» в этой теме и разрабатывает социальную сеть Slate.



Фото: unsplash.com

«Криптовалюты — крайне специфический рынок, на котором возможны рост или падение валют на 20% за один день — такого нет ни на одном другом инвестиционном рынке. Причин, по которым такие скачки в принципе возможны, сразу несколько:

Зависимость рынка от мнений инфлюенсеров

Нерегулируемость самого рынка криптовалют

Негласная „поддержка“ крипторынка со стороны традиционных систем.

Общий вывод: нельзя вкладывать существенные средства в один актив, особенно — обладающий такой неопределенностью и количеством рисков», — уверен Дмитрий.

Подробнее о том, стоит ли инвестировать в крипту и когда лучше это делать, — в нашем материале .

Пандемия оказала влияние на индустрию блокчейна и криптовалют — там произошли значительные сдвиги. Какое будущее ждет криптовалютные биржи, почему стейкинг вытесняет майнинг? Об этом поговорили со стратегическим консультантом и автором видеоподкаста о трендах tech-индустрии Дмитрием Левковцом.



Фото: cryptofeed.ru

«Классический майнинг с его дорогими видеокартами, гигантскими фермами и негативным влиянием на окружающую среду становится все менее выгодным. Ему на смену приходит стейкинг — получение пассивного дохода от хранения монет в кошельке.

Преимущества по сравнению с майнингом налицо: не нужно покупать дорогостоящее оборудование и искать локацию с дешевым электричеством — стейкинг доступен всем и везде, в любой стране мира, с любого устройства с доступом к сети Интернет», — объяснил Дмитрий.

Как меняется индустрия цифровых валют — в материале по ссылке .

Для любого криптотрейдера краеугольным является вопрос определения двух моментов: когда криптовалюту необходимо покупать, а когда — выставлять на продажу, чтобы извлечь максимальную прибыль. Эксперты currency.com рассказали, как «оказываться» в нужном месте в нужное время и получать от крипты максимум.



Фото с сайта unsplash.com

Для этого нужно:

Выбрать монету — это может быть как молодая валюта с уникальной технологией, так и давно известная

Определить тренд — т.е. направление ценового движения валютной пары (например, биткоина и доллара США) на определенном временном промежутке

Оценить уровни поддержки и сопротивления

Отреагировать на сигналы к продаже и покупке.

Понятный алгоритм инвестиций в крипту ищите по ссылке .

Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Но когда в регионе начался вооруженный конфликт, количество гостей резко снизилось, заведения пришлось закрыть. В итоге Артем остался в долгах на почти $ 150 тыс. и уехал в Москву, чтобы заработать эти деньги и рассчитаться с кредиторами. На это ему потребовалось 4 года.



Артем Рошиор. Фото: личный архив

Теперь компания Артема стоит свыше $ 500 000, а инвестиционный портфель ценных бумаг — на $ 1 млн. Сейчас он обучает финансовой грамотности и принципам инвестирования.

«Лучше начинающему инвестору не „заходить“ в рисковые инвестиции, т.е. не вкладывать в компании „на хайпе“. Например, новичку не стоит покупать криптовалюты. Я ничего против них не имею. Крипта — это определенно будущее. Но пока она хайповая, никто не может сказать, насколько корректно она оценена на рынке, — а это риск», — одна из рекомендаций Артема.

Больше о том, как инвестировать и возвращать долги, — в нашем материале .

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