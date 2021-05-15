Шрайбман: «Это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку»

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Политический обозреватель написал для немецкого Zentrum Liberale Moderne статью «Беларусь: революция подавлена или отложена?».





Артем Шрайбман предлагает три важные мысли, озвученные в его публикации .

Рассуждения, что оппозиция в августе могла создать некую мощную структуру в стране и заполнить ей вакуум лидерства, – весьма наивная иллюзия комментаторов, которые не могут ответить на вопрос, как защищать лидеров этой структуры от ареста, но при этом оставаться в рамках мирного протеста. Слезть с колеи репрессий для власти очень сложно, потому что неясно, как отреагирует общество на такое «слезание». Нарастить поддержку обратно сложно из-за моральных барьеров в обществе после 2020-го и отсутствия шансов на устойчивый рост экономики . Тупиковая ситуация во многом для власти. Я не знаю, как они ее решат. Несмотря на отсутствие победы («мы уже победили» – это из похожей оперы, что рассказы про моральную победу в 2001, 2006 и 2010-м – эмоционально понятная психотерапия в попытке отогнать неприятную реальность), кое-что в 2020 изменилось навсегда.

Недовольные впервые осознали себя большинством, и это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку. Он находится в режиме ожидания, и поскольку старушка Клио, как и демографические тренды, не знают задней передачи, он своего дождется.