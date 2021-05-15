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Шрайбман: «Это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку»
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель написал для немецкого Zentrum Liberale Moderne статью «Беларусь: революция подавлена или отложена?».
Артем Шрайбман
Недовольные впервые осознали себя большинством, и это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку. Он находится в режиме ожидания, и поскольку старушка Клио, как и демографические тренды, не знают задней передачи, он своего дождется.
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Политический обозреватель написал для немецкого Zentrum Liberale Moderne статью «Беларусь: революция подавлена или отложена?». Что там?
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