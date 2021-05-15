ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шрайбман: «Это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку»

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель написал для немецкого Zentrum Liberale Moderne статью «Беларусь: революция подавлена или отложена?».

Шрайбман: «Это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку»

Артем Шрайбман предлагает три важные мысли, озвученные в его публикации.

  1. Рассуждения, что оппозиция в августе могла создать некую мощную структуру в стране и заполнить ей вакуум лидерства, – весьма наивная иллюзия комментаторов, которые не могут ответить на вопрос, как защищать лидеров этой структуры от ареста, но при этом оставаться в рамках мирного протеста.
  2. Слезть с колеи репрессий для власти очень сложно, потому что неясно, как отреагирует общество на такое «слезание». Нарастить поддержку обратно сложно из-за моральных барьеров в обществе после 2020-го и отсутствия шансов на устойчивый рост экономики. Тупиковая ситуация во многом для власти. Я не знаю, как они ее решат.
  3. Несмотря на отсутствие победы («мы уже победили» – это из похожей оперы, что рассказы про моральную победу в 2001, 2006 и 2010-м – эмоционально понятная психотерапия в попытке отогнать неприятную реальность), кое-что в 2020 изменилось навсегда.

Недовольные впервые осознали себя большинством, и это джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку. Он находится в режиме ожидания, и поскольку старушка Клио, как и демографические тренды, не знают задней передачи, он своего дождется.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель написал для немецкого Zentrum Liberale Moderne статью «Беларусь: революция подавлена или отложена?». Что там?
 
Новости дня
Новости разные
 
Это кто ж так двор разворотил? Ужас под окнами ЖК «Минск-Мир» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by