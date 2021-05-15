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Минчанам приходят СМС от службы занятости. Выясняли, кому их присылают и откуда берут номера телефонов
Источник материала: Tut.by
15 мая некоторым читателям стали приходить смс-сообщения с приглашением в службу занятости населения «для содействия в трудоустройстве». Получили его те, кто не работает или работает неофициально. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить, кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается вопросом одна из читательниц. В службе занятости по одному из телефонов, указанных в сообщении, пояснили, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций, приходить куда-либо не обязательно — «просто информация».
— Я работаю, но неофициально. Предполагаю, что поэтому и попала в эту рассылку, — говорит одна из читательниц, получивших такое сообщение. — Пару лет назад, когда была похожая ситуация, сообщений такого рода не приходило. Приходило «письмо счастья». Плюс странна суть сообщения в целом, без каких-либо пояснений.
Еще одна читательница рассказала, что официально не работает уже два года, но раньше ей никогда по этому поводу не звонили и не писали. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить, кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается она вопросом.
Мы уточнили у наших собеседниц, привлекались ли они в прошлом году по статье 23.34 КоАП. Ранее читатели, которые задерживались по этой статье,
В столичной службе занятости по одному из номеров, указанных в смс-сообщении, нам сказали, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций.
— Если человек не работает, если он хочет, может приходить на Берестянскую, 20. Это по желанию, просто информация, — уточнили по телефону.
Каким образом в службе занятости оказались мобильные телефоны тех, кто попал в списки не занятых в экономике, там пояснить не смогли.
Сколько сейчас в Беларуси не занятых в экономике
Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года
Ранее чиновники
После запуска базы не занятых в экономике «
Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили
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Минчанам приходят СМС от службы занятости. Выясняли, кому их присылают и откуда берут номера телефонов
В службе занятости по одному из телефонов, указанных в сообщении, пояснили, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных...
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