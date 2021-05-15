Минчанам приходят СМС от службы занятости. Выясняли, кому их присылают и откуда берут номера телефонов

Источник материала: Tut.by

15 мая некоторым читателям стали приходить смс-сообщения с приглашением в службу занятости населения «для содействия в трудоустройстве». Получили его те, кто не работает или работает неофициально. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить, кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается вопросом одна из читательниц. В службе занятости по одному из телефонов, указанных в сообщении, пояснили, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций, приходить куда-либо не обязательно — «просто информация».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Я работаю, но неофициально. Предполагаю, что поэтому и попала в эту рассылку, — говорит одна из читательниц, получивших такое сообщение. — Пару лет назад, когда была похожая ситуация, сообщений такого рода не приходило. Приходило «письмо счастья». Плюс странна суть сообщения в целом, без каких-либо пояснений.

Еще одна читательница рассказала, что официально не работает уже два года, но раньше ей никогда по этому поводу не звонили и не писали. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить, кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается она вопросом.



Текст сообщения, которое получили некоторые читатели. Фото: скриншот

Мы уточнили у наших собеседниц, привлекались ли они в прошлом году по статье 23.34 КоАП. Ранее читатели, которые задерживались по этой статье, рассказывали о том, что им приходили именные письма от службы занятости с предложением оказать содействие в трудоустройстве (при этом некоторые из них на тот момент официально работали). Поэтому читатели предполагали, что эти события могут быть связаны. Однако те, кому пришли такие сообщения сейчас, к административной ответственности не привлекались.

В столичной службе занятости по одному из номеров, указанных в смс-сообщении, нам сказали, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций.

— Если человек не работает, если он хочет, может приходить на Берестянскую, 20. Это по желанию, просто информация, — уточнили по телефону.

Каким образом в службе занятости оказались мобильные телефоны тех, кто попал в списки не занятых в экономике, там пояснить не смогли.

Сколько сейчас в Беларуси не занятых в экономике

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали , что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель 2019 года). Напомним, что с 1 мая с тех, кто попал в базу тунеядцев и у кого есть в собственности жилье, взимают плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление (до этого — только за горячую воду).

После запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.