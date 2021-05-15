Анастасия Решетова рассказала о причине расставания с Тимати

Источник материала: Tut.by

В Сети вышел 46-минутный фильм с Анастасией Решетовой «Мой монолог» режиссера Алеко Надиряна. В нем она впервые приоткрыла завесу тайны на многие аспекты своей жизни: в частности, впервые рассказала всю историю любви между ней и рэпером Тимати, а также озвучила причину их разрыва. Еще модель и телеведущая высказалась об участии экс-возлюбленного в реалити-шоу «Холостяк», где за его сердце борются два десятка девушек, а также реакцию на это их общего сына Ратмира. HELLO! собрал самые яркие цитаты из исповеди модели.





О встрече с Тимати

Он подписался в Instagram на меня за неделю до знакомства. Потом я случайно встречаю его за общим столом. Наши отношения развивались постепенно. Не сразу поняли, что нужны друг другу. Спустя несколько лет мы поняли, что хотим семью.

Мне казалось, что ничего не получится. Никакой спокойной личной жизни. Я не помню ни одной недели, чтобы я не плакала. Я не хочу всю жизнь так жить. Очень много всего между нами было: любовь и ненависть, интриги, предательство, яркие моменты, клятвы. Он был для меня ментором, он меня направлял, как отец, закалял и воспитывал.

О беременности

Мы планировали, но долго не получалось. Всегда хотела быть мамой. Мне в детстве не хватало материнской ласки. Я остро нуждаюсь в любви, чтобы ее получать и отдавать. Были обиды на маму. Недавно я ее простила… Роды — великая вещь, ты перерождаешься. Это самое лучшее, что может случиться… У меня было много растяжек, но это часть меня.

О разладе после карантина

После рождения Ратмира была картина идеальной семьи. Воплощались мои мечты. Но 2020 год перевернул все. Случилось то, о чем я подумать не могла. Мне было тяжело после карантина. Случилось то, что сломало картину моей жизни. Я поняла одно: не надо ни на что надеяться. Все имеет свойство заканчиваться. Уже невозможно было мириться с некоторыми вещами. Часто в нашей стране люди разводятся после рождения ребенка…

О причине расставания с Тимати

Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, перестала бояться. Перевернула страницу. Ощущения, будто я ушла от отца.

Настя Решетова до и после расставания — два разных человека. Это новая я. Перестала думать о том, что мне скажут. Эти отношения были нездоровыми. Несмотря на то, что было очень много позитивных моментов: он мне показал мир, многое открыл.

Об участии Тимати в реалити-шоу «Холостяк»

Окончательной точкой для меня стало его участие в шоу «Холостяк». Прошло небольшое количество времени после расставания. Я не могла представить себе такое. Это был шок для меня. Я бы не сделала так. Смотрела только одну серию. Мне стало неприятно это шоу в тот момент, когда я увидела недоумевающее лицо Ратмира, когда тот узнал папу на экране с разными женщинами.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.