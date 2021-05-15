Частникам грозили ликвидацией за несоздание профсоюзов. Узнали, как обстоят дела с этим сейчас

Источник материала: Tut.by

Чуть больше полугода назад, 10 ноября 2020-го, Александр Лукашенко пригрозил ликвидацией частным компаниям, которые до конца года не создадут у себя профсоюзные организации. «Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», — сказал Лукашенко. Вскоре после этого частникам начали приходить соответствующие письма от профсоюзных комитетов. Однако к концу года профсоюзы появились далеко не у всех частников, о ликвидации какой-либо компании из-за этого также неизвестно. FINANCE.TUT.BY выяснял, как на данный момент обстоят дела с профсоюзами в частных компаниях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Есть ли официальные данные о том, сколько профсоюзов появилось у частников

В конце апреля этого года глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в интервью 1prof.by сообщил, что за последний год было создано более 1300 новых первичных профорганизаций, из них более 80% (то есть более 1040) — на предприятиях частной формы собственности.

Мы попытались уточнить в Федерации профсоюзов Беларуси, сколько всего сейчас создано профсоюзных ячеек в частных компаниях, сколько их было создано после 10 ноября 2020 года, сколько работников частных компаний вступили в профсоюз. В пресс-службе федерации нам сообщили, что отдельный учет по государственным и частным организациям не ведется.

«На вопросы о том, какие преимущества дает профсоюз, внятного ответа не поступило»

Работники многих частных компаний рассказали нам, что им либо вообще не предлагали создать профсоюзную организацию и этот вопрос в организации не обсуждался, либо руководство приняло решение профсоюз не создавать. По словам директора организации, оказывающей услуги связи, к нему по поводу создания профсоюза обращались дважды — до Нового года и совсем недавно, в конце апреля.

— Если правильно помню, звонивший говорил, что он из областного профсоюза работников связи и что это поручение президента. На мой вопрос о том, каким нормативно-правовым актом установлена моя обязанность создания профсоюза, не нашелся, что ответить. На вопросы о том, какие преимущества дает профсоюз мне, как работодателю, и моим сотрудникам, внятного ответа тоже не поступило, — рассказывает собеседник. — Во время повторного звонка в апреле спрашивали, изменилось ли что-нибудь по поводу создания профсоюза. Я сказал, что ничего не поменялось с момента нашего предыдущего разговора. Никаких претензий из-за отказа создать профсоюз к нам не было.

Руководитель другой организации говорит, что им ни писем, ни звонков о создании профсоюзной организации не поступало.

— Среди моих знакомых владельцев студий красоты, СТО, строительных сфер никому ничего не приходило, — добавляет собеседник.

Работник одной из частных организаций Гомеля рассказал, что сперва после слов Лукашенко их директор интересовался у сотрудников, что они думают по поводу создания профсоюза, но потом «все забыли об этой теме».

Еще один читатель сообщил, что он — индивидуальный предприниматель, и у него работает три человека.

— Считаю бессмысленным создавать профсоюз внутри организации со столь малым числом людей. Для ИП должны быть отдельные профсоюзы, которые будут учитывать интересы этих людей, — считает читатель.

«Принуждения не было, это совместное с нанимателем решение»

Вместе с тем, по сообщениям наших читателей, некоторые частники после заявления Александра Лукашенко действительно создали профсоюзные организации. Елена (имя изменено. — Прим. ред.) работает в компании из сферы торговли. Она рассказывает, что профсоюз у них появился весной 2021 года.

— Но мы сами до этого времени «дотянули». Еще в декабре 2020-го к нам приходил председатель городского профсоюза, предлагал создать ячейку, упоминал, что будет подавать отчеты. Затем мы еще несколько раз с ним встречались и созванивались и в итоге приняли решение создать профсоюз, потому что испугались. У нас большая компания, мы несем ответственность за сотрудников, — говорит Елена.

По словам собеседницы, профсоюз получился формальным — «для того, чтобы был». В него вступили 10 человек из руководства, расширяться ячейка на данный момент не собирается.

— Принуждения не было, это совместное с нанимателем решение. В начале мы искали добровольцев по офису, и был один человек. Но так как никаких льгот у нас пока не предусмотрено, он отсеялся.

Также Елена говорит, что членам профсоюза в их организации планируют возвращать профсоюзные взносы — 1% от зарплаты. Как именно это будет реализовано, пока не решили: либо в премиях, либо через распределение средств, перечисленных нанимателем в профсоюзную организацию.

— С выплат профсоюза не уплачивается подоходный налог, потому, может, и второй вариант изберем, — отмечает Елена.

Еще одна читательница, работающая на частном производственном предприятии, рассказала, что в их профсоюзную ячейку вступило три человека из руководства, больше никого вступать не заставляли, бонусов за членство в профсоюзе тоже нет. О похожей ситуации у себя на работе нам рассказали еще несколько человек.

Обязывает ли закон создать в организации профсоюз?

На данный момент в Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации. К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства. Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда.

К слову, в Беларуси помимо провластных профсоюзов существуют еще и независимые. Изначально речь не шла о том, какие именно профсоюзы должны появиться в частных организациях — провластные или же в том числе независимые. Однако в прошлом году власти отказались зарегистрировать независимый профсоюз айтишников.