Телефонный мошенник много говорил, а потом очень обиделся и ругался матом

Источник материала: Onliner

УВД Гомельского облисполкома опубликовало аудиозапись разговора телефонного мошенника с сотрудником органов. Мошенники по традиции представились представителями банковской сферы, затем звонившие занялись словоизвержением, пытаясь таким образом усыпить бдительность потенциальной жертвы.

Как следует из записи, несостоявшуюся жертву переключили с «менеджера» на сотрудника «службы безопасности», который очень настойчиво пугал «оформлением потребительского кредита» и пытался выведать необходимые ему данные.

Разговор не слишком клеился, но надежды мошенник не терял. Лишь когда стало очевидно (ему об этом заявили прямо), что до денег добраться не выйдет, он резко прекратил разговор, чуть ли не дрожащим голосом «послав» несостоявшуюся жертву.