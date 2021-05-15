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Телефонный мошенник много говорил, а потом очень обиделся и ругался матом
Источник материала: Onliner
УВД Гомельского облисполкома
Как следует из записи, несостоявшуюся жертву переключили с «менеджера» на сотрудника «службы безопасности», который очень настойчиво пугал «оформлением потребительского кредита» и пытался выведать необходимые ему данные.
Разговор не слишком клеился, но надежды мошенник не терял. Лишь когда стало очевидно (ему об этом заявили прямо), что до денег добраться не выйдет, он резко прекратил разговор, чуть ли не дрожащим голосом «послав» несостоявшуюся жертву.
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УВД Гомельского облисполкома опубликовало аудиозапись разговора телефонного мошенника с сотрудником органов. Мошенники по традиции представились...
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