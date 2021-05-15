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Где гулял всю ночь? Нерадивый бобр с нарушением всех правил переходил проспект в центре Минска (видео)

15.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы совсем забыли, насколько очистилась пресловутая природа. Кто только не бродит по ночному Минску. То озабоченные куницы, то лось, то барсук... На этот раз минчанин Андрей переживал за бобра, который решил вне перехода переползать проспект Независимости в центре столицы. Переживайте и вы.

Примерно в 4 утра движение на этом участке проспекта не очень оживленное. Андрей говорит, что зверю успешно удалось перейти проезжую часть, только в дальних рядах ряду для пропуска нерадивого пешехода притормозила пара машин. Дальше животное спокойно отправилось по каким-то своим делам.

До Свислочи отсюда километра полтора. Остается догадываться, где и с кем всю ночь гулял этот персонаж и где ее закончил. Ваши предположения необходимы в субботних комментариях.

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Теги: Минск
 
 
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Мы совсем забыли, насколько очистилась пресловутая природа. Кто только не бродит по ночному Минску. То озабоченные куницы, то лось, то барсук... На этот раз минчанин...
 
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