Где гулял всю ночь? Нерадивый бобр с нарушением всех правил переходил проспект в центре Минска (видео)

Источник материала: Onliner

Мы совсем забыли, насколько очистилась пресловутая природа. Кто только не бродит по ночному Минску. То озабоченные куницы , то лось , то барсук ... На этот раз минчанин Андрей переживал за бобра, который решил вне перехода переползать проспект Независимости в центре столицы. Переживайте и вы.

Примерно в 4 утра движение на этом участке проспекта не очень оживленное. Андрей говорит, что зверю успешно удалось перейти проезжую часть, только в дальних рядах ряду для пропуска нерадивого пешехода притормозила пара машин. Дальше животное спокойно отправилось по каким-то своим делам.

До Свислочи отсюда километра полтора. Остается догадываться, где и с кем всю ночь гулял этот персонаж и где ее закончил. Ваши предположения необходимы в субботних комментариях.