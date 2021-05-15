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Где гулял всю ночь? Нерадивый бобр с нарушением всех правил переходил проспект в центре Минска (видео)
Источник материала: Onliner
Мы совсем забыли, насколько очистилась пресловутая природа. Кто только не бродит по ночному Минску. То
Примерно в 4 утра движение на этом участке проспекта не очень оживленное. Андрей говорит, что зверю успешно удалось перейти проезжую часть, только в дальних рядах ряду для пропуска нерадивого пешехода притормозила пара машин. Дальше животное спокойно отправилось по каким-то своим делам.
До Свислочи отсюда километра полтора. Остается догадываться, где и с кем всю ночь гулял этот персонаж и где ее закончил. Ваши предположения необходимы в субботних комментариях.
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