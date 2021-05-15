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Это кто ж так двор разворотил? Ужас под окнами ЖК «Минск-Мир» (видео)

15.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера машина атаковала двор дома «Гонконг» в ЖК «Минск-Мир», нанеся значительный ущерб. Зеленая зона перепахана, тротуары изгажены, перила погнуты. Кто это сделал, при каких обстоятельствах, какая вообще была необходимость столь разрушительной технике появляться в мирном дворе — этого пока никто не знает.

— Кто-то умудрился проехать на строительной технике возле дома и все сломать вокруг, — рассказала нам одна из местных жительниц. — Сломаны перила, продавлена плитка, уничтожены зеленые насаждения. Нам нужна огласка! Нужно найти виновного!

Это кто ж так двор разворотил? Ужас под окнами ЖК «Минск-Мир» (видео)

Инцидент произошел вчера во второй половине дня. Что это была за техника, в каком количестве — судя по всему, никто толком не видел. Тревогу забили люди, которые вышли во двор и увидели уже последствия содеянного. Сегодня жильцы планировали вызывать милицию.

—  Это выход из подъезда во двор: там никто никогда не ездил, — отметила в разговоре с корреспондентом Onliner наша читательница. — В доме пока мало жильцов, в основном все делают ремонты еще.

Ремонты — это понятно. Судя по ограждениям, и во дворе-то еще не все работы закончены. Но зачем же так обходиться с уже готовыми объектами?

Это кто ж так двор разворотил? Ужас под окнами ЖК «Минск-Мир» (видео)

— Сейчас идет ремонт дорожного полотна на улице Савицкого: вот кто-то и решил срезать путь от соседних строек на чем-то огромном, — предположила собеседница.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера машина атаковала двор дома «Гонконг» в ЖК «Минск-Мир», нанеся значительный ущерб. Зеленая зона перепахана, тротуары изгажены, перила погнуты. Кто это сделал,...
 
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