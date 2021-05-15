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"Правда тела". Масла и жиры

15.05.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Масла и жиры

Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная!)? Стоит ли бежать в магазин за "экзотичными" тыквенным и кунжутным маслом?И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова.

02:50 Почему человеку нужны масла и жиры

04:10 Растительные масла полезнее животных - или нет?

05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)

07:40 Почему щелкать семечки - полезно

08:35 Всякие "омеги" - что это? И как их различать

09:40 Рыба - работает, а добавки - нет?

11:45 Чем опасны трансжиры

14:15 Рафинированные и нерафинированные масла

16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное - польза или маркетинг?

19:00 Можно ли использовать маргарин

20:44 Пальмовое масло - где правда

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