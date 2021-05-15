В Могилевском районе водитель Volkswagen уснул за рулем и сбил двух женщин

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила двух женщин вблизи деревни Романовичи Могилевского района, сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось 14 мая, около 09.00. Установлено, что 54-летний водитель Volkswagen Passat, по предварительной информации, уснул за рулем и выехал на левую по ходу движения обочину, где сбил двух женщин, которые шли во встречном направлении.

В результате ДТП 69-летняя могилевчанка получила травмы и была госпитализирована. Второй женщине медики оказали помощь и отпустили домой.

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