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В Могилевском районе водитель Volkswagen уснул за рулем и сбил двух женщин
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила двух женщин вблизи деревни Романовичи Могилевского района,
Происшествие случилось 14 мая, около 09.00. Установлено, что 54-летний водитель Volkswagen Passat, по предварительной информации, уснул за рулем и выехал на левую по ходу движения обочину, где сбил двух женщин, которые шли во встречном направлении.
В результате ДТП 69-летняя могилевчанка получила травмы и была госпитализирована. Второй женщине медики оказали помощь и отпустили домой.
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В результате ДТП 69-летняя могилевчанка получила травмы и была госпитализирована. Второй женщине медики оказали помощь и отпустили домой.
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