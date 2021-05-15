Могилев утопает в черном смоге. Так на территории бывшего регенераторного завода горит резина

Источник материала: Onliner

Сегодня жители Могилева из разных точек наблюдали, как огромный столб черного смога постепенно захватывает город. Оказалось, так выглядит дым от горящей резины на территории бывшего регенераторного завода, которую сейчас занимает местный производитель резиновой крошки ООО «Данотон».

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас на месте работают спасатели, сообщила официальный представитель МЧС Могилевской области Инесса Елфимова.









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