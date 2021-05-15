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Dacia тестирует обновленный Duster

15.05.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второе поколение Dacia Duster показали 4 года назад, и уже пора бы ему обновиться. Шпионские фотографы Autoevolution сфотографировали испытательный прототип рестайлингового Duster, который, судя по камуфляжу, получит стилистические доработки спереди и сзади. 

Вслед за новыми Logan и Sandero бюджетный кроссовер получил Y-образные ходовые огни, ставшие визитной карточкой компании Dacia. Отметим, что румынский вседорожник построен на платформе еще первого Duster, чья архитектура уходит корнями к Renault Clio конца прошлого века. Новые Logan и Sandero при смене поколений переехали на более современную архитектуру CMF-B, которая позволила оснастить машины современными системами безопасности. Третье поколение Duster (выйдет ближе к середине текущего десятилетия) тоже сменит платформу.

Dacia тестирует обновленный Duster

В сети ходили слухи, что после рестайлинга европейский Duster может получить только переднеприводные версии. Но прототипы имеют шильдики 4WD, так что любители полного привода могут не волноваться: пока еще Duster будет в том числе с подключаемой задней осью. Для европейцев кроссовер доступен в исполнениях TCe 90, TCe 130, TCe 150, dCi 95 и dCi 115. У нас Duster продается под брендом Renault и обновляется на несколько лет позже европейского. В Беларусь лишь недавно доехал дорестайлинговый вариант Duster II.

Dacia Duster I, 2011 г.в., 209 000 км
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
20 457 р.
8100$ / 6686€
Dacia Duster I, 2010 г.в., 210 400 км
коричневый, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
18 689 р.
7400$ / 6108€
Dacia Duster I, 2010 г.в., 192 060 км
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
18 942 р.
7500$ / 6191€
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Второе поколение Dacia Duster показали 4 года назад, и уже пора бы ему обновиться. Шпионские фотографы Autoevolution сфотографировали испытательный прототип рестайлингового...
 
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