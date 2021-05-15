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Dacia тестирует обновленный Duster
Источник материала: Onliner
Второе поколение Dacia Duster показали 4 года назад, и уже пора бы ему обновиться. Шпионские фотографы
Вслед за новыми Logan и Sandero бюджетный кроссовер получил Y-образные ходовые огни, ставшие визитной карточкой компании Dacia. Отметим, что румынский вседорожник построен на платформе еще первого Duster, чья архитектура уходит корнями к Renault Clio конца прошлого века. Новые Logan и Sandero при смене поколений переехали на более современную архитектуру CMF-B, которая позволила оснастить машины современными системами безопасности. Третье поколение Duster (выйдет ближе к середине текущего десятилетия) тоже сменит платформу.
В сети ходили слухи, что после рестайлинга европейский Duster может получить только переднеприводные версии. Но прототипы имеют шильдики 4WD, так что любители полного привода могут не волноваться: пока еще Duster будет в том числе с подключаемой задней осью. Для европейцев кроссовер доступен в исполнениях TCe 90, TCe 130, TCe 150, dCi 95 и dCi 115. У нас Duster продается под брендом Renault и обновляется на несколько лет позже европейского. В Беларусь лишь недавно доехал дорестайлинговый вариант Duster II.
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
коричневый, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
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Второе поколение Dacia Duster показали 4 года назад, и уже пора бы ему обновиться. Шпионские фотографы Autoevolution сфотографировали испытательный прототип рестайлингового...
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