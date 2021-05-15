Dacia тестирует обновленный Duster

Источник материала: Onliner

Второе поколение Dacia Duster показали 4 года назад, и уже пора бы ему обновиться. Шпионские фотографы Autoevolution сфотографировали испытательный прототип рестайлингового Duster, который, судя по камуфляжу, получит стилистические доработки спереди и сзади.

Вслед за новыми Logan и Sandero бюджетный кроссовер получил Y-образные ходовые огни, ставшие визитной карточкой компании Dacia. Отметим, что румынский вседорожник построен на платформе еще первого Duster, чья архитектура уходит корнями к Renault Clio конца прошлого века. Новые Logan и Sandero при смене поколений переехали на более современную архитектуру CMF-B, которая позволила оснастить машины современными системами безопасности. Третье поколение Duster (выйдет ближе к середине текущего десятилетия) тоже сменит платформу.





В сети ходили слухи, что после рестайлинга европейский Duster может получить только переднеприводные версии. Но прототипы имеют шильдики 4WD, так что любители полного привода могут не волноваться: пока еще Duster будет в том числе с подключаемой задней осью. Для европейцев кроссовер доступен в исполнениях TCe 90, TCe 130, TCe 150, dCi 95 и dCi 115. У нас Duster продается под брендом Renault и обновляется на несколько лет позже европейского. В Беларусь лишь недавно доехал дорестайлинговый вариант Duster II.