Мужчина разбил лобовое стекло за то, что его не пустили в маршрутку

Источник материала: Onliner

В милицию поступило обращение от водителя маршрутного такси Минск — Витебск: неизвестный из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло микроавтобуса. Этот факт зафиксировала видеокамера наблюдения на автовокзале.

Как сообщают в ГУВД Мингорисполкома, в результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники Октябрьского РУВД г. Минска установили и задержали мужчину. В ходе задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.





Позднее 36-летний житель Минского района пояснил, что перед посадкой в маршрутное такси он употребил спиртное, за что и получил отказ в перевозке от водителя. В ответ на это мужчина ударил кулаком по лобовому стеклу. Сумма ущерба составила 1400 рублей.