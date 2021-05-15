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Мужчина разбил лобовое стекло за то, что его не пустили в маршрутку

15.05.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В милицию поступило обращение от водителя маршрутного такси МинскВитебск: неизвестный из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло микроавтобуса. Этот факт зафиксировала видеокамера наблюдения на автовокзале.

Как сообщают в ГУВД Мингорисполкома, в результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники Октябрьского РУВД г. Минска установили и задержали мужчину. В ходе задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

Мужчина разбил лобовое стекло за то, что его не пустили в маршрутку

Позднее 36-летний житель Минского района пояснил, что перед посадкой в маршрутное такси он употребил спиртное, за что и получил отказ в перевозке от водителя. В ответ на это мужчина ударил кулаком по лобовому стеклу. Сумма ущерба составила 1400 рублей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В милицию поступило обращение от водителя маршрутного такси Минск — Витебск: неизвестный из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло микроавтобуса. Этот...
 
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