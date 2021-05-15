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До какого времени в Беларуси будут стоять памятники Ленину, Дзержинскому и им подобным?
Источник материала: Партизан
В Осиповичах более 200 человек подписались за перенос памятника Ленину
Фото: Алена Бонеева, belkraj.by
Необычная петиция
В Осиповичах более 200 человек подписались за перенос памятника Ленину с главной площади — для развития туристического потенциала города
Однако мужчина предлагает перенести скульптуру вождя революции в местный парк, расположенный в южной части города — там уже есть один бюст Ленину. Со временем, считает Михаил Черепко, там можно было бы собрать памятники эпохи СССР со всей Беларуси — и создать уникальный туристический объект.
Михаил Черепко родом из Осиповичей, он гражданин Беларуси, но уже более года проживает в США.
Говорит, что просто считает себя «неравнодушным человеком», который решил сделать что-то полезное для родного города. Например, повысить его туристическую привлекательность без серьезных капиталовложений за счет создания уникального парка скульптур времен СССР.
— В принципе у петиции была еще одна идея — поддерживать в людях мысль, что эти памятники с центральных площадей со временем должны быть убраны, — говорит Михаил Черепко.
Мужчина убежден, что с эстетической точки зрения центральная площадь райцентра, которую сейчас поэтапно реконструируют, без памятника Ленину только выиграет. Но глупо было бы просто отправить монумент на свалку, так как он — часть белорусской истории.
— Тут главное — принципиальное решение о создании парка и переносе туда памятников. Найти деньги — это уже сопутствующая задача, — считает автор петиции.
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома Татьяна Пахоменко сообщила TUT.BY, что петиция сейчас на рассмотрении, решение по ней может быть принято уже в ближайшее время.
— Да, вопрос развития туристического потенциала для нас очень важен, но решения о сносе памятников вот так сразу не принимаются. К тому же надо учитывать, что у Михаила Черепко одна точка зрения. А есть и другие осиповчане, те же коммунисты, для которых памятник Ленину — это не просто монумент, это история.
Петицию о переносе памятника Ленину в Осиповичах пока подписали более 200 человек.
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В Осиповичах более 200 человек подписались за перенос памятника Ленину
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