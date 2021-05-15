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Электронные карточки: как будет работать глобальная инфосистема Минздрава

15.05.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Правительство Беларуси решило, как будет функционировать и использоваться централизованная информационная система здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, и оно опубликована на Национальном правовом портале в субботу.

В постановлении речь идет о развитии медицинской информационной системы, задача которой – обработка, накопление, хранение и поиск электронной медицинской карты пациента.

В соответствии с решением правительства, государственные организации здравоохранения будут подключаться к центральной системе на безвозмездной основе.

Что будет в инфосистеме

Централизованная информационная система будет включать портал здравоохранения, пользовательские интерфейсы, в том числе версию для мобильных устройств, электронную медицинскую карту пациента, систему поддержки принятия клинических решений.

Также в ней будут находится единая система направлений пациентов, хранение, анализ и визуализация медицинских изображений, управление очередями, запись на прием и вызов на дом медицинского работника, электронный рецепт.

Кроме этого, в нее войдут лабораторная и радиологическая информационные системы, система аптек организации здравоохранения, паспорта организации, регистры по различным аспектам здравоохранения, учет медицинской техники и другие подсистемы. Пользоваться инфосистемой смогут как организации здравоохранения, так и пациенты. 

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Тему перевода белорусской медицины на электронные медицинские карты начали обсуждать более 10 лет назад, был изучен опыт стран дальнего и ближнего зарубежья.
 
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