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«Предатели с бчб-нашивками» и другая неожиданная информация. Жители Могилевщины получили странные жировки
Источник материала: Tut.by
От читателей из Могилевской области приходят сообщения о том, что в своих почтовых ящиках они находят жировки за апрель со спорной информацией пропагандистского характера на обороте. Там, где обычно размещается реклама, в этот раз плательщики коммунальных услуг обнаружили заметку про «Мифы о бчб-флаге» и результаты социсследования ECOOM «Социальное мышление».
Платежки за апрель могилевчанам и жителям области пришли с информацией под заголовком «Не дайте себя обмануть! Мифы о БЧБ-флаге». Текст под ним был очень эмоциональным, например, утверждалось, что «БЧБ-флаг — флаг предателей и палачей своего народа». А еще: «Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».
Однако известно, что нет
Из второй заметки следует, что:
Опрос, согласно информации на жировках, проводился с 12 января по 8 февраля 2021 года аналитическим центром EcooM.
В приемной государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области» корреспонденту TUT.BY пояснили, что решение о размещении той или иной информации на обороте жировок принимает вышестоящая организация — Министерство ЖКХ.
В
Некоторые минчане направили вопросы коммунальникам и в Мингорисполком насчет странной информации на жировках. Некоторым пришли ответы.
«Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер», — пояснили в ответе за 26 апреля в «Едином расчетно-справочном центре» КУП «Центра информационных технологий Мингорисполкома».
«Ваше личное мнение, доводы и предложения по вопросу размещения информации на обратной стороне извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением приняты к сведению», — сказано в одном ответе ЕРСЦ.
Еще одному из минчан пришел немного иной ответ из Мингорисполкома. Суть текста та же, но есть и такой абзац: «Текст предоставленной информации соответствует государственной политике по сохранению исторической памяти и правдивости развития белорусского государства».
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«Предатели с бчб-нашивками» и другая неожиданная информация. Жители Могилевщины получили странные жировки
От читателей из Могилевской области приходят сообщения о том, что в своих почтовых ящиках они находят жировки за апрель со спорной информацией пропагандистского...
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