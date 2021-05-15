Пирамиды построили не рабы-евреи. Наука - о древних строителях Египта

Источник материала: Tut.by

Некоторые люди (в том числе и Илон Маск ) считают, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Однако ученые с этим не согласны. Кем же были эти загадочные строители и как они жили, рассказывает Live Science.



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По мнению современных специалистов, пирамиды не могли быть построены евреями-рабами, так как археологи не обнаружили останки, которые могут быть напрямую связаны с еврейским народом, за временной период 4500 лет назад (то есть когда были построены пирамиды Гизы). Кроме того, в еврейской Библии, в части, где говорится про еврейских рабов в Египте, упоминается город с названием Рамсес. Город под названием Пер-Рамсес был основан во время 19-й династии (около 1295−1186 до н. э.) и был назван в честь Рамсеса II, правившего в 1279−1213 годах до нашей эры. То есть он был построен уже после того, как в Египте закончилась эпоха строительства пирамид.

Также не было обнаружено никаких археологических свидетельств затерянного государства Атлантиды, и многие ученые считают, что эта история — вымышленная. Что касается инопланетян, то это вообще не выдерживает никакой критики.

Фактически все свидетельства показывают, что пирамиды строили древние египтяне. Но как именно жили эти строители, как им платили и как с ними обращались, остается загадкой, которую ученые все еще исследуют.

В Египте более 100 древних пирамид, но наиболее известные из них включают первую ступенчатую пирамиду, построенную во время правления фараона Джосера (около 2630−2611 гг. до н. э.), и первую привычную нам пирамиду с гладкими сторонами, построенную при фараоне Снофру (около 2575−2551 гг. до н. э.).

Фараоны постепенно перестали строить пирамиды во время Нового царства (1550−1070 до н. э.), предпочитая вместо этого быть похороненными в Долине царей, которая расположена примерно в 483 км к югу от Гизы. За последние несколько десятилетий археологи обнаружили новые подсказки к вопросу, кем были древние строители пирамид и как они жили.

Сохранившиеся письменные записи, в том числе папирусы, обнаруженные в 2013 году в Вади-эль-Джарфе на побережье Красного моря Египта, указывают на то, что большие группы рабочих помогали доставить материалы в Гизу. Найденный папирус рассказывал о группе из 200 человек во главе с инспектором по имени Мерер. Группа рабочих перевезла известняк на лодке по реке Нил на расстояние около 18 километров до Великой пирамиды Гизы, где из камня был построен внешний корпус памятника.

В прошлом египтологи предполагали, что строители пирамид в основном состояли из сезонных рабочих, которые подряжались на эту работу вне сельскохозяйственного сезона. Однако еще неизвестно, так ли это было на самом деле. Папирусы с подробным описанием истории постройки все еще находятся в процессе расшифровки и анализа, но результаты показывают, что группа во главе с Мерером сделала нечто гораздо больше, чем просто помогала со строительством пирамиды. Похоже, что эти рабочие объехали большую часть Египта, возможно добрались даже до Синайской пустыни, выполняя различные строительные проекты и порученные им задания. Таким образом, они могли быть профессиональной бригадой, а не просто группой сезонных сельскохозяйственных рабочих.

Согласно папирусам, рабочим давали пищу, которая включала финики, овощи, птицу и мясо. Вдобавок в папирусе говорилось, что рабочим регулярно выделяли текстильные изделия, которые, вероятно, тогда считались чем-то вроде денег. Кроме того, высокопоставленные должностные лица, участвовавшие в строительстве пирамид, могли получить в дар землю.

Также археологические раскопки Гиз показали, что древние жители этого города пекли большое количество хлеба, убивали тысячи животных и варили большое количество пива. Основываясь на костях животных, найденных на этом месте, и учитывая потребности рабочих в питании, археологи оценивают, что каждый день в среднем забивали около 1800 килограммов животных только на нужды строителей.

Останки рабочих, захороненные в могилах возле пирамид, показывают, что им при жизни оказывалась медицинская помощь — их сломанные кости были закреплены в правильном положении. Таким образом, строители пирамид, скорее всего, были не порабощенным народом.

Но это не значит, что у всех участников стройки были одинаковые условия жизни: раскопки свидетельствуют, что некоторые из высокопоставленных чиновников жили в больших домах и имели самые лучшие куски мяса, тогда как рабочие низшего звена, вероятно, спали в простых жилищах или навесах у самих пирамид.