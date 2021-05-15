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Главное в субботу. Задержанным в Могилеве журналистам дали сутки, МИД отреагировал на обострение палестино-израильского конфликта

15.05.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что задержанным в Могилеве журналистам, которые собирались освещать процесс над Павлом Северинцем, дали сутки. Суд проходит в закрытом режиме, некоторые подробности процесса рассказала его жена Ольга Северинец. МИД Беларуси высказался о палестино-израильском противостоянии.

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Журналистам, задержанным возле могилевского суда, дали по 20 суток

Журналист Александр Бураков, сотрудничающий с Deutsche Welle, а также корреспондент портала 6tv.by Владимир Лапцевич получили по 20 суток ареста.

Их задержали 12 мая около суда Могилевской области, куда они пришли, чтобы сделать репортаж с заседания по делу Северинца, Афнагеля, Винярского и других. На них были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП.

После задержания появилась информация, что Бураков и Лапцевич, которые находились до суда в могилевском ИВС, объявили голодовку. В УВД Могилевского облисполкома ее опровергли.

— Указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами. Кроме того, официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало. 13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения, — сказали в УВД.

Жена Павла Северинца рассказала подробности суда над ним

Ольга Северинец сегодня в Facebook рассказала, что суд над Павлом идет довольно быстро и приговор может быть вынесен через несколько недель.

«На процессе Павел молчит. Он не говорит ни-че-го, не отвечает на вопросы. Он подчеркивал этот момент несколько раз в письмах. Говорит, что все, что хотел, он сказал в своих книгах», — написала Ольга.

Она также сообщила, что Павла Северинца поставили в тюрьме на учет как склонного к экстремизму, от него перестали приходить письма.

МИД Беларуси высказался об обострении палестино-израильского конфликта

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, Беларусь продолжает внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта.

— Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии. Беларусь всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях. Считаем естественным право любого субъекта на защиту, — сказал Анатолий Глаз.

Он выразил убежденность, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности.

— Однако его реализация, так же как и отстаивание своих интересов, должны осуществляться в рамках международно-правового поля. Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации.

(будет дополнено)

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня стало известно, что задержанным в Могилеве журналистам, которые собирались освещать процесс над Павлом Северинцем, дали сутки. Суд проходит в закрытом...
 
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