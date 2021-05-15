Эксперты прокомментировали законы «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в обществе и в экспертном поле активно обсуждают новые законы «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». В последние месяцы подготовка этих законопроектов вызывала широкий интерес, к ней привлекали всех заинтересованных специалистов, велось масштабное обсуждение. А накануне законы подписал Президент.

Оба документа прежде были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, только после этого проекты законов попадают на рассмотрение Главы государства.

В условиях назревшей острой необходимости в их принятии, этот процесс шёл активно. Чуть больше года назад в Беларуси была усилена ответственность за распространение нацизма и его проявлений в уже имеющихся законах, при этом вопросы недопущения реабилитации нацизма из-за безусловной значимости темы решено было вынести в отдельный закон.

Белорусам с самого детства рассказывают о колоссальном ущербе, который страна понесла от действий фашистской Германии и её пособников в период Второй мировой войны. Но несмотря на это, сегодня идеи подобного толка снова распространяются, в интернете публикуют псевдоисторические статьи, искажая события прошлого и оправдывая нацистских преступников. Эти факты Беларусь воспринимает, как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» предусматривает уголовную ответственность за неоднократное нарушение исторической правды. В частности, за пропаганду, публичную демонстрацию, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики.

Уголовный кодекс дополнен статьями за призывы к действиям против национальной безопасности страны, финансирование экстремистской деятельности, обучение для участия в ней. По сути, новый закон запрещает реабилитацию нацизма или содействие ей в любой форме.

Ещё одним законом, который Президент подписал накануне, внесены изменения в закон «О противодействии экстремизму». Документ вводит понятие «экстремистское формирование», а также уточняет, что есть экстремистская символика и атрибутика.

Противодействовать экстремизму теперь будет не только МВД и силовые блоки, но также органы юстиции, финансовых расследований, государственного управления и местные исполнительные и распорядительные органы.

Прокуроры областей и города по новому закону смогут приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд заявления о признании их экстремистскими и их ликвидации.

Такие дела в суде должны быть рассмотрены в течение месяца. При этом у белорусов есть время на изучение всех законодательных новшеств – они вступят в силу через месяц после официального опубликования.

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