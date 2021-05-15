Когда что-то пошло не так: 7 фотографий архитектурных решений, которые могут «взорвать» мозг

Источник материала: ОНТ

Дизайн и строительство – одни из самых интересных занятий. Здесь можно дать волю фантазии, создать уютные и вместе с тем стильные помещения. Однако нередко встречаются такие архитектурные решения, которые не поддаются логике. Самые яркие – в подборке фотографий в Twitter.













ФОТО: Twitter

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