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Когда что-то пошло не так: 7 фотографий архитектурных решений, которые могут «взорвать» мозг
Источник материала: ОНТ
Дизайн и строительство – одни из самых интересных занятий. Здесь можно дать волю фантазии, создать уютные и вместе с тем стильные помещения. Однако нередко встречаются такие архитектурные решения, которые не поддаются логике. Самые яркие – в подборке фотографий в Twitter.
ФОТО: Twitter
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Дизайн и строительство – одни из самых интересных занятий. Здесь можно дать волю фантазии, создать уютные и вместе с тем стильные помещения. Однако нередко...
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