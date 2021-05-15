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Гений маскировки! Фотограф запечатлел «невидимую» сову – попробуйте найти ее на снимке
Источник материала: ОНТ
Канадский фотограф-любитель Джеймс Батуигас сделал снимок совы, которая буквально слилась с деревом
Житель города Бернаби гулял в лесу, в который на протяжении 11 лет ездит на фотоохоту.
Во время прогулки Батуигас сделал фотографии серой совы, которая так замаскировалась под дерево, что нужно хорошенько присмотреться, чтобы найти ее. Снимки стали вирусными в соцсетях.
ФОТО: Instagram / edseljamesbatuigas
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Канадский фотограф-любитель Джеймс Батуигас сделал снимок совы, которая буквально слилась с деревом, пишет mail.ru. Житель города Бернаби гулял в лесу, в который на...
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