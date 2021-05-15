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Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели
Источник материала: ОНТ
Уже со следующей недели власти Черногории намерены открыть границы страны для всех туристов. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Здравко Кривокапича
Глава черногорского правительства отметил, что в вопросе открытия границ для туристов Черногория решила опираться на опыт Греции, где уже возобновили работу торговые точки, кафе, рестораны и отели.
Напомним, ранее власти республики разрешили въезд в страну без наличия ПЦР-теста или сертификата вакцинации для граждан ряда стран Западных Балкан, а также жителей Беларуси, Украины и России. Также, с 13 мая в стране появилась возможность бесплатного ПЦР-тестирования для туристов из тех стран, где наличие теста является обязательным условием для возвращения на родину.
Фото: Freepik
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Уже со следующей недели власти Черногории намерены открыть границы страны для всех туристов. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Здравко...
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