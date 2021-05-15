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Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

15.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

Уже со следующей недели власти Черногории намерены открыть границы страны для всех туристов. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Здравко Кривокапича сообщает РИА «Новости».

Глава черногорского правительства отметил, что в вопросе открытия границ для туристов Черногория решила опираться на опыт Греции, где уже возобновили работу торговые точки, кафе, рестораны и отели. 

Напомним, ранее власти республики разрешили въезд в страну без наличия ПЦР-теста или сертификата вакцинации для граждан ряда стран Западных Балкан, а также жителей Беларуси, Украины и России. Также, с 13 мая в стране появилась возможность бесплатного ПЦР-тестирования для туристов из тех стран, где наличие теста является обязательным условием для возвращения на родину. 

Фото: Freepik

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Уже со следующей недели власти Черногории намерены открыть границы страны для всех туристов. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Здравко...
 
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