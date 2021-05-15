Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

Источник материала: ОНТ

Уже со следующей недели власти Черногории намерены открыть границы страны для всех туристов. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Здравко Кривокапича сообщает РИА «Новости».

Глава черногорского правительства отметил, что в вопросе открытия границ для туристов Черногория решила опираться на опыт Греции, где уже возобновили работу торговые точки, кафе, рестораны и отели.

Напомним, ранее власти республики разрешили въезд в страну без наличия ПЦР-теста или сертификата вакцинации для граждан ряда стран Западных Балкан, а также жителей Беларуси, Украины и России. Также, с 13 мая в стране появилась возможность бесплатного ПЦР-тестирования для туристов из тех стран, где наличие теста является обязательным условием для возвращения на родину.

Фото: Freepik

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