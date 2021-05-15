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Диетолог назвала продукт для улучшения работы кишечника
Источник материала: ОНТ
На работу кишечника благотворно влияют продукты, содержащие клетчатку,
По словам врача, для правильной работы кишечника необходимо употреблять овощи, фрукты, крупы, бобовые, так как в них содержится клетчатка. Не стоит забывать пить воду – она помогает клетчатке разбухать.
Наибольшее количество пищевых волокон содержится в отрубях. Этот продукт часто остается незаслуженно забытым. Елена Кален рекомендует добавлять отруби в блюда. Например, в кашу. Достаточно одной столовой ложки.
ФОТО: pixabay
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На работу кишечника благотворно влияют продукты, содержащие клетчатку, рассказала диетолог Елена Кален в своем Instagram. По словам врача, для правильной работы...
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