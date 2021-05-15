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Задержаны братья, которые обокрали коттедж в Могилеве на Br37 тыс.

15.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержаны братья, которые обокрали коттедж в Могилеве на Br37 тыс.

Обокравшие коттедж в Могилеве братья задержаны. Мужчины похитили вещи и деньги на сумму более Br37,2 тыс., пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

62-летняя жительница Могилева обратилась в милицию в конце января с заявлением о том, что неизвестные проникли в ее дом, взломав балконную дверь, а затем украли золотые и серебряные изделия, дорогие алкогольные напитки, мобильный телефон и около $13 тыс.

Правоохранители установили, что к краже причастны 33-летний могилевчанин и его 32-летний сводный брат. 

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что мужчины не работают. За аналогичные преступления они уже привлекались к уголовной ответственности.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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Обокравшие коттедж в Могилеве братья задержаны. Мужчины похитили вещи и деньги на сумму более Br37,2 тыс., пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома....
 
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