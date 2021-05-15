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Врач назвала эффективные способы удаления пигментных пятен
Источник материала: ОНТ
Как бороться с пигментными пятнами,
Для начала, отметила специалист, необходимо сделать пилинг. Поверхностный можно делать на протяжении всего года. Средний и глубокий – с ноября по март.
Кроме того, нутрициолог обратила внимание на необходимость получения витамина С – он способствует выработке меланина. Отбеливающие свойства также есть у арбутина, который содержится в бруснике, клюкве, толокнянке .
С витамином С для отбеливания можно сочетать ретиноевую кислоту – это форма витамина А. Она помогает коже отшелушиваться.
ФОТО: pixabay
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