Врач назвала эффективные способы удаления пигментных пятен

Источник материала: ОНТ

Как бороться с пигментными пятнами, рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фрай.

Для начала, отметила специалист, необходимо сделать пилинг. Поверхностный можно делать на протяжении всего года. Средний и глубокий – с ноября по март.

Кроме того, нутрициолог обратила внимание на необходимость получения витамина С – он способствует выработке меланина. Отбеливающие свойства также есть у арбутина, который содержится в бруснике, клюкве, толокнянке .

С витамином С для отбеливания можно сочетать ретиноевую кислоту – это форма витамина А. Она помогает коже отшелушиваться.

ФОТО: pixabay

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