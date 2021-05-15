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Китай впервые в истории совершил успешную посадку космического аппарата на Марсе
Источник материала: ОНТ
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно осуществил посадку на Марсе,
Это первый случай, когда страна успешно высадила космический аппарат на другой планете. Марсоход, который называется «Чжужун», будет изучать грунт Красной планеты, климат и ионосферу.
Космический аппарат запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан. В феврале 2021-го он вышел на орбиту Марса. Планируется, что данные, которые соберет марсоход, на Земле получат уже в этом году.
ФОТО: Китайское национальное космическое управление
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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно осуществил посадку на Марсе, сообщает Китайское национальное космическое управление. Это первый случай, когда страна успешно...
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