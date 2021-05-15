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Китай впервые в истории совершил успешную посадку космического аппарата на Марсе

15.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай впервые в истории совершил успешную посадку космического аппарата на Марсе

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно осуществил посадку на Марсе, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Это первый случай, когда страна успешно высадила космический аппарат на другой планете. Марсоход, который называется «Чжужун», будет изучать грунт Красной планеты, климат и ионосферу.

Космический аппарат запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан. В феврале 2021-го он вышел на орбиту Марса. Планируется, что данные, которые соберет марсоход, на Земле получат уже в этом году. 

ФОТО: Китайское национальное космическое управление

 

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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно осуществил посадку на Марсе, сообщает Китайское национальное космическое управление. Это первый случай, когда страна успешно...
 
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