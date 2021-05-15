Могилевского журналиста Лапцевича на 20 суток отправили за решетку

Журналиста интернет-издания «6tv.by Магілёўскі рэгіён» Владимира Лапцевича осудили на 20 суток административного ареста за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий повторно в течение года.





Судили Лапцевича 15 мая через скайп. Во время рассмотрения дела ему стало плохо. В изоляторе у журналиста зафиксировано высокое давление, но в госпитализации было отказано.

Дело рассматривала судья Виктория Полякова. Она не удовлетворила ходатайство о переносе заседания из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Лапцевич заявил о нарушении его прав в заключении. Условия содержания в изоляторе журналист назвал издевательством и пыткой. Сказал, что его не водят к врачу, забрали очки. Поэтому он объявил голодовку. На рассмотрение дела Лапцевича привели в наручниках. На суде он заявил, что не совсем понимает, что происходит.

Журналиста задержали 12 мая неподалеку от здания Могилевского областного суда, где в тот день начался закрытый процесс по делу сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистов кампании «Европейская Беларусь» и блогера Ирины Счастной.

Согласно материалам дела Лапцевич участвовал в несанкционированном пикетировании у здания областного суда в группе людей для «поддержки кампании «Европейская Беларусь» и Павла Северинца».

Своей вины Лапцевич не признал. На процессе доказывал, что пришел к суду как журналист пообщаться с родственниками обвиняемых. При себе имел удостоверение корреспондента журнала «Абажур». На сделанной милицией видеозаписи видно, что журналист после требования покинуть площадку перед судом оттуда ушел. Задержали его в сотнях метров от здания. В протоколе указано другое место задержания.

Свидетель-милиционер заявил, что Лапцевич заходил в здание суда и интересовался насчет процесса Северинца, а потом находился в группе граждан и беседовал с ними у суда. В протоколе опроса милиционер ни разу не упомянул Лапцевича.

По словам милиционера, людей стали задерживать, когда их действия были расценены как нарушение общественного порядка. Требование разойтись ими якобы игнорировалось, хотя на видеозаписи видно, что люди потихоньку уходили от суда.

Кроме Лапцевича, 15 мая осудили по аналогичному обвинению на 20 суток ареста Александра Буракова, который сотрудничает с медиакомпанией Deutsche Welle. Он также объявил голодовку. На 15 суток арестован и руководитель областной организации ОГП Владимир Шанцев. По такому же обвинению 14 мая на 15 суток был арестован региональный координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Олег Аксенов.

Ранее областная милиция опровергла информацию о голодовке Буракова и Лапцевича. На сайте ведомства говорится, что официальных заявлений об объявлении голодовки от них не поступало. Отмечается, что они не имеют «никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации и являются фрилансерами».

Ранее сообщалось, почему Могилевский облсуд закрыл этот процесс .