VR-очки отправляют пожилых людей в кругосветное путешествие – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жители дома престарелых "El mirador de Mataro" наслаждаются виртуальным кругосветным путешествием благодаря новой программе с очками VR.

Виртуальное путешествие проходит под присмотром психолога Эльзы Ортеги, отвечающего за программу VR в доме престарелых. Это устройство используется центром для улучшения когнитивных навыков пожилых людей.

VR поддерживает мозг в активном состоянии и помогает его тренировать. Кроме того, виртуальная реальность помогает бабушкам и дедушкам расслабляться и улучшает настроение. Со временем такая терапия поможет снижать расходы на здравоохранение.