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VR-очки отправляют пожилых людей в кругосветное путешествие – видео
15.05.2021 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жители дома престарелых "El mirador de Mataro" наслаждаются виртуальным кругосветным путешествием благодаря новой программе с очками VR.
Виртуальное путешествие проходит под присмотром психолога Эльзы Ортеги, отвечающего за программу VR в доме престарелых. Это устройство используется центром для улучшения когнитивных навыков пожилых людей.
VR поддерживает мозг в активном состоянии и помогает его тренировать. Кроме того, виртуальная реальность помогает бабушкам и дедушкам расслабляться и улучшает настроение. Со временем такая терапия поможет снижать расходы на здравоохранение.
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