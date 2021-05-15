Вполне тепло, но дожди и грозы: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Неустойчивую погоду с осадками и холодными ночами прогнозируют синоптики на ближайшие три дня, дожди и грозы принесут в Беларусь атмосферные фронты с Западной Европы и Украины.

"16 мая, в воскресенье погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Днем по Брестской и Гродненской областям ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах страны прогремят грозы", – рассказали Sputnik в субботу в Гидромете.

Там предупредили, что ночью и утром местами ожидается туман, а ветер ночью будет неустойчивый, но слабый. Днем – южный умеренный, а при грозах порывистый.

Ночи еще будут достаточно холодными.

"Температура воздуха ночью будет 6-12 тепла, днем 18–24 градуса", - сказали синоптики.

Для метеозависимых также есть прогноз – атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Погода на начало недели

17 мая, в понедельник погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Погода будет облачной, и на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы. Синоптики предупредили, что днем по северо-востоку пройдут сильные дожди, а при грозах будет порывистый ветер. Температура воздуха ночью +9..+14, днем +16..+21, местами, преимущественно по востоку страны, +22..+25.

18 мая на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Но дожди и грозы местами сохранятся. Температура воздуха ночью будет +8.. +15 тепла, днем +14.. +20, по востоку страны до 22 градусов тепла.