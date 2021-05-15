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Самбист Попов: «Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект»
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чемпион мира по самбо в соцсетях задался вопросом: что сейчас значит государственный флаг для белорусов?
– 13 мая 2017 года, – Степан Попов опубликовал
Отметим, в аватарка известного самбиста,
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Чемпион мира по самбо в соцсетях задался вопросом: что сейчас значит государственный флаг для белорусов?
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