Самбист Попов: «Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект»

Источник материала: Салiдарнасць

Чемпион мира по самбо в соцсетях задался вопросом: что сейчас значит государственный флаг для белорусов?

– 13 мая 2017 года, – Степан Попов опубликовал в сторис фото, где поднимает официальный флаг. – Тогда я гордился, что поднимаю флаг! Сам флаг не имеет особого значения, но как показывает статистика, насильно мил не будешь. Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект. То, что случилось в нашей стране, затронуло каждого. Не забыть, не принять, не простить!





Отметим, в аватарка известного самбиста, который и сам попал под каток репрессий , отмечена БЧБ-флагом, а в личных данных указано: «Сумленне – галоўная ўзнагарода».