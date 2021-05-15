«Шахтер» в матче, полном курьезов, добыл волевую победу над «Неманом». БАТЭ примет «Рух»

Источник материала: Tut.by

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15 мая матчем в Гродно продолжился девятый тур чемпионата Беларуси по футболу . «Шахтер» смог добыть волевую победу со счетом 2:1. Матч изобиловал курьезными моментами, был и не забитый в ворота «горняков» пенальти, и потасовка после финального свистка. Победная серия чемпиона продолжается и насчитывает уже девять игр подряд!

Чемпион Беларуси близок к тому, чтобы установить рекорд турнира по количеству побед со старта первенства. Для этого им надо в 10-м туре одолеть минское «Динамо».

Вчера аутсайдеры турнира — «Спутник» и «Сморгонь» — проиграли, пропустив по два гола. Столичное «Динамо» одержало четвертую победу подряд и наряду с БАТЭ продолжает преследовать лидирующий «Шахтер».

Центральной игрой тура станет матч на поле «Борисов-Арены», где БАТЭ примет «Рух». Он пройдет 15 мая и начнется в 20.30.



Большой футбол возвращается в «Борисов-Арену» и сразу ярким противостоянием двух тренеров. Коллаж из фото БАТЭ и «Руха»

Между командами всего два балла, и если брестчане победят, то обойдут борисовчан в турнирной таблице.

Кстати, сделает это и «Гомель», если в гостях победит брестское «Динамо». Эта игра завершит программу тура 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 20.30. Это будет очень интересный матч, не пропустите!





Ниже полное расписание встреч тура.

14 мая были две игры:

«Спутник» — «Славия» — 0:2

«Динамо-Минск» — ФК «Сморгонь» — 2:0

15 мая пройдет сразу четыре матча:

«Неман» — «Шахтер» — 1:2

Гродно. 15 мая. Стадион ГОКЦОР.

Судьи: С. Чистов (Минск), С. Косовец, Д. Пашкевич (оба — Брест).

«Неман»: Малиевский — Васильев, Кантария, Гаврилович, Лешко — Козлов (Яблонский, 66), Якимов (к) — Джигеро (Бакланов, 82), Куадьо (Грибовский, 72), Шукуров (Легчилин, 46) — Зубович.

«Шахтер»: Гутор — Бегунов, Хадаркевич, Филипенко, Шевченко — Сзоке (Ахмеди, 46), Корзун — Подстрелов, Кендыш (к), Океухи — Дарбо.

Голы: 1:0 — Куадьо (14). 1:1 — Океухи (37). 1:2 — Кендыш (59, с пенальти).

Предупреждения: Шукуров (17). Сзоке (42). Зубович (47). Легчилин (67). Яблонский (70).

Удаление: Гаврилович (87). Кантария (94).

На 34-й минуте Кантария не реализовал пенальти: перекладина.

У лидера чемпионата непростой отрезок. В прошлом туре «горняки» не без труда обыграли БАТЭ. В Гродно им также пришлось несладко. А впереди матч против минского «Динамо».

Но у команды Романа Григорчука есть все необходимое для того, чтобы побеждать. Даже отсутствие Игоря Стасевича, получившего небольшое повреждение туром ранее, не является проблемой. Напомним, что Стасевич пропустит несколько недель. Также у полузащитника до сих пор нет ни одного результативного балла.

В выездном матче против «Немана» гостям пришлось отыгрываться. Не очень уверенно начав матч, «Шахтер» первым пропустил уже в начале матча. Неуверенно в своей штрафной сыграл Никита Корзун, и Седрик Куадьо отправил мяч в сетку ворот Александра Гутора.

На 32-й минуте «Неман» мог забивать еще, но после удара Александра Джигеро мяч отразила штанга. И буквально через минуту хозяева получили право на пенальти. Но его не реализовал Георги Кантария, пробивший в перекладину.

Сработало футбольное правило, и «Неман» пропустил гол в свои ворота, автором которого стал Эзе Океухе.

Второй тайм начался с назначения пенальти уже в ворота хозяев, его уверенно реализовал Юрий Кендыш.

С этого момента «Шахтер» прибрал игру к своим ногам и уверенно довел матч до победы. «Неман» доигрывал матч вдесятером.

Чемпион продолжает штамповать победы, доведя серию до девяти подряд. Падет ли рекорд столичного «Динамо» еще из седых 90-х?

Напомним, что во всех предыдущих случаях команда, которая побеждала в первых восьми турах, становилась чемпионом страны.

ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ» — 0:0

Матч начался.

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;

БАТЭ — «Рух», 20.30.

16 мая тур завершится еще двумя сражениями:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;

«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.

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