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«Шахтер» в матче, полном курьезов, добыл волевую победу над «Неманом». БАТЭ примет «Рух»
Источник материала: Tut.by
15 мая матчем в Гродно продолжился девятый тур
Чемпион Беларуси близок к тому, чтобы установить рекорд турнира по количеству побед со старта первенства. Для этого им надо в 10-м туре одолеть минское «Динамо».
Вчера аутсайдеры турнира —
Центральной игрой тура станет матч на поле «Борисов-Арены», где БАТЭ примет «Рух». Он пройдет 15 мая и начнется в 20.30.
Между командами всего два балла, и если брестчане победят, то обойдут борисовчан в турнирной таблице.
Кстати, сделает это и «Гомель», если в гостях победит брестское «Динамо». Эта игра завершит программу тура 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 20.30. Это будет очень интересный матч, не пропустите!
Ниже полное расписание встреч тура.
14 мая были две игры:
«Динамо-Минск» — ФК «Сморгонь» — 2:0
15 мая пройдет сразу четыре матча:
«Неман» — «Шахтер» — 1:2
Гродно. 15 мая. Стадион ГОКЦОР.
Судьи: С. Чистов (Минск), С. Косовец, Д. Пашкевич (оба — Брест).
«Неман»: Малиевский — Васильев, Кантария, Гаврилович, Лешко — Козлов (Яблонский, 66), Якимов (к) — Джигеро (Бакланов, 82), Куадьо (Грибовский, 72), Шукуров (Легчилин, 46) — Зубович.
«Шахтер»: Гутор — Бегунов, Хадаркевич, Филипенко, Шевченко — Сзоке (Ахмеди, 46), Корзун — Подстрелов, Кендыш (к), Океухи — Дарбо.
Голы: 1:0 — Куадьо (14). 1:1 — Океухи (37). 1:2 — Кендыш (59, с пенальти).
Предупреждения: Шукуров (17). Сзоке (42). Зубович (47). Легчилин (67). Яблонский (70).
Удаление: Гаврилович (87). Кантария (94).
На 34-й минуте Кантария не реализовал пенальти: перекладина.
У лидера чемпионата непростой отрезок. В прошлом туре «горняки» не без труда обыграли БАТЭ. В Гродно им также пришлось несладко. А впереди матч против минского «Динамо».
Но у команды Романа Григорчука есть все необходимое для того, чтобы побеждать. Даже отсутствие Игоря Стасевича, получившего небольшое повреждение туром ранее, не является проблемой. Напомним, что Стасевич пропустит несколько недель. Также у полузащитника до сих пор нет ни одного результативного балла.
В выездном матче против «Немана» гостям пришлось отыгрываться. Не очень уверенно начав матч, «Шахтер» первым пропустил уже в начале матча. Неуверенно в своей штрафной сыграл Никита Корзун, и Седрик Куадьо отправил мяч в сетку ворот Александра Гутора.
На 32-й минуте «Неман» мог забивать еще, но после удара Александра Джигеро мяч отразила штанга. И буквально через минуту хозяева получили право на пенальти. Но его не реализовал Георги Кантария, пробивший в перекладину.
Сработало футбольное правило, и «Неман» пропустил гол в свои ворота, автором которого стал Эзе Океухе.
Второй тайм начался с назначения пенальти уже в ворота хозяев, его уверенно реализовал Юрий Кендыш.
С этого момента «Шахтер» прибрал игру к своим ногам и уверенно довел матч до победы. «Неман» доигрывал матч вдесятером.
Чемпион продолжает штамповать победы, доведя серию до девяти подряд. Падет ли рекорд столичного «Динамо» еще из седых 90-х?
Напомним, что во всех предыдущих случаях команда, которая побеждала в первых восьми турах, становилась чемпионом страны.
ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ» — 0:0
Матч начался.
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;
БАТЭ — «Рух», 20.30.
16 мая тур завершится еще двумя сражениями:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;
«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.
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15 мая в девятом туре будут сыграны два суперматча с участием лидеров чемпионата по футболу.
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