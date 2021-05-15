как смешно спит собака, посмотрели полтора миллиона раз. Вот оно

Источник материала: Tut.by

Если собакам снятся кошмары, то выглядит это, как у пса по кличке Бонни. Видео, где он морщится от страха (или гнева?) опубликовано в TikTok.

Хозяйка Бонни сняла момент, когда собака очень смешно спит: пес то ли дрожит, то ли злится. Выглядит это забавно. «Когда пришел в банк отдавать проценты за сосиску», «Что-то очень невкусное кушает во сне», — начали делиться идеями подписчики. А вы как думаете, что ему снится?