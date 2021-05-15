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как смешно спит собака, посмотрели полтора миллиона раз. Вот оно
Источник материала: Tut.by
Если собакам снятся кошмары, то выглядит это, как у пса по кличке Бонни. Видео, где он морщится от страха (или гнева?) опубликовано в TikTok.
Хозяйка Бонни сняла момент, когда собака очень смешно спит: пес то ли дрожит, то ли злится. Выглядит это забавно. «Когда пришел в банк отдавать проценты за сосиску», «Что-то очень невкусное кушает во сне», — начали делиться идеями подписчики. А вы как думаете, что ему снится?
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Хозяйка решила разбудить Бонни: она подумала, что для него кошмарный сон - это сильный стресс.
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