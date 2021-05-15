Ехала со скоростью 133 км/ч и насмерть сбила двух женщин: в суд ушло дело о ДТП на трассе под Минском

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 47-летней женщины, которой инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.



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Согласно материалам дела, днем 8 октября 2020 года обвиняемая ехала на Lexus RX по трассе М3 Минск — Витебск в направлении столицы со скоростью около 133 км/ч. Вблизи деревни Боровляны, где максимальная скорость ограничена 100 км/ч, она увидела двух пожилых женщин, которые хотели перейти проезжую часть дороги в запрещенном для этого месте. Из-за допущенных нарушений ПДД обвиняемая не смогла своевременно снизить скорость и остановиться, в результате чего сбила пешеходов . От полученных телесных повреждений 75-летняя и 78-летняя женщины погибли.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси.



Фото читателя TUT.BY

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.

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