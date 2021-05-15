Усадьбу шляхтичей Рдултовских в Снове выставят на аукцион

Источник материала: Tut.by

Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей, усадьба шляхтичей Рдултовских в Снове, выставят на продажу для дальнейшего развития объекта либо в туристический комплекс, либо в бизнес-учреждение. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» .



Фото: Realt.by

— Исторический памятник начала 19 века — произведение архитектора Бронислава Тычецкого — сохранился в хорошем состоянии. Внешне строение полностью аутентичное, с сохраненными колоннами, первозданными лепниной и розетками. Особое достоинство усадьбы — парковая территория в 12 гектаров — со стародавними посадками деревьев и каскадом прудов, — отмечает телеканал.

Комплекс законсервирован, находится под охраной государства и не имеет капитальных повреждений.

Усадьба прошла оценку и выставляется на аукцион, ее стоимость оценивается примерно в 715 тысяч белорусских рублей.