Ильич из Little Big поставил миниатюру с Харламовым в Comedy Club

Источник материала: Tut.by

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club, который вышел в эфир вчера. Музыкант вместе с резидентом «Камеди» Гариком Харламовым подготовил совместный номер на тему «Евровидения».





Пресс-служба ТНТ описала участие Прусикина в шоу так: Харламов вместе с Ильичом из Little Big устроят новый кастинг на «Евровидение».

Они также добавили, что раньше в миниатюрах на схожие темы играл Гарик Мартиросян. Он исполнял роль продюсера, который отбирает участников на популярный конкурс. Теперь же персонаж Гарика Харламова будет доводить до предела терпения Прусикина, который выступит в роли организатора конкурса. Харламов исполнит композиции на злободневные темы, а Ильичу придется это выслушивать и аккомпанировать на синтезаторе.

В эфире ТНТ миниатюру показали вчера вечером.