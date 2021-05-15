|
Ильич из Little Big поставил миниатюру с Харламовым в Comedy Club
Источник материала: Tut.by
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club, который вышел в эфир вчера. Музыкант вместе с резидентом «Камеди» Гариком Харламовым подготовил совместный номер на тему «Евровидения».
Пресс-служба ТНТ описала участие Прусикина в шоу так: Харламов вместе с Ильичом из Little Big устроят новый кастинг на «Евровидение».
Они также добавили, что раньше в миниатюрах на схожие темы играл Гарик Мартиросян. Он исполнял роль продюсера, который отбирает участников на популярный конкурс. Теперь же персонаж Гарика Харламова будет доводить до предела терпения Прусикина, который выступит в роли организатора конкурса. Харламов исполнит композиции на злободневные темы, а Ильичу придется это выслушивать и аккомпанировать на синтезаторе.
В эфире ТНТ миниатюру показали вчера вечером.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club, который вышел в эфир вчера. Музыкант вместе с резидентом «Камеди» Гариком Харламовым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)