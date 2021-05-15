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Все в огне. На видео попал пожар в Кунцевщине
Источник материала: Onliner
Сегодня в минской Кунцевщине произошло что-то нехорошее. На кадрах с места событий видно, как открытым пламенем горит одноэтажный частный дом. На место пожара приехали спасатели.
Таким видео поделились с Onliner очевидцы произошедшего.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
В пресс-службе МЧС сообщили Onliner, что загорелось неэксплуатируемое здание, никто не пострадал. В 16:24 пожар был ликвидирован.
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Сегодня в минской Кунцевщине произошло что-то нехорошее. На кадрах с места событий видно, как открытым пламенем горит одноэтажный частный дом. На место пожара...
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