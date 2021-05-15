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Все в огне. На видео попал пожар в Кунцевщине

15.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в минской Кунцевщине произошло что-то нехорошее. На кадрах с места событий видно, как открытым пламенем горит одноэтажный частный дом. На место пожара приехали спасатели.

Таким видео поделились с Onliner очевидцы произошедшего.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В пресс-службе МЧС сообщили Onliner, что загорелось неэксплуатируемое здание, никто не пострадал. В 16:24 пожар был ликвидирован.

 
 
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Сегодня в минской Кунцевщине произошло что-то нехорошее. На кадрах с места событий видно, как открытым пламенем горит одноэтажный частный дом. На место пожара...
 
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