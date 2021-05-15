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Минимальная зарплата сотрудников McDonald’s в США больше зарплаты примерно 97% белорусов

15.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Из-за дефицита персонала сеть фастфуда станет платить своим работникам в США как минимум 1760 долларов в месяц. В Беларуси такие работники получают намного меньше, но и разрыв со средней получкой выходит не такой колоссальный.

Рестораны быстрого питания McDonald’s в США в течение нескольких месяцев обещали повысить зарплату для своих работников на 10%. Самый низкооплачиваемый сотрудник сети в месяц будет получать 1760 долларов при работе на полную ставку, пишет издание CNBC.

Решение связано с тем, что люди стали понемногу возвращаться к привычной жизни после локдауна, а вот работники общепита выходят на работу не очень охотно, поэтому сейчас на них большой спрос. Увеличение зарплат почувствуют примерно 36 тысяч человек. Средний персонал станет получать 11—17 долларов в час, а начальники кафе — от 15 до 20 долларов в час в зависимости от местоположения.

Если переложить это на белорусскую реальность, выйдет 4435 рублей в месяц. Выходит, что минимальная зарплата работника McDonald’s превысит месячный доход примерно 97% белорусов. По последним данным о медианной зарплате Белстата, лишь 3,6% жителей страны зарабатывали более 3 тысяч рублей в месяц, более 5 тысяч — и вовсе 1,3%.

Минимальная зарплата сотрудников McDonald’s в США больше зарплаты примерно 97% белорусов

Средняя зарплата белоруса в марте составила 1384,7 рубля, или чуть меньше 8 рублей в час, до начисления налогов. Минимальная зарплата по стране на этот год — 400 рублей. Она означает, что меньше 400 рублей вам не могут платить по закону при работе на полную ставку.

Если верить сайту сети в Беларуси, то минимальный оклад работника минского McDonald’s — не менее 1134 рублей в месяц, что составляет примерно 2,6 доллара в час. Это на 18% меньше средней получки по стране, или в 2,8 раза больше «минималки».

При этом, по американским меркам, работу в ресторане фастфуда никак нельзя назвать прибыльной. Минимальная зарплата в США составляет 7,25 доллара в час, или 1160 долларов в месяц. Стоматологи в среднем получают 87 долларов за час работы, дворники — 14, а кассиры — 11.

Последняя средняя зарплата в  США составила 4265 долларов в месяц до уплаты налогов. Выходит, что с повышением зарплаты в McDonald’s она превысит минимальную в полтора раза, но все равно будет в 2,4 раза меньше средней по стране.

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Из-за дефицита персонала сеть фастфуда станет платить своим работникам в США как минимум 1760 долларов в месяц. В Беларуси такие работники получают намного меньше,...
 
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