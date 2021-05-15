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Беларусь планирует поставлять в Саудовскую Аравию халяльное мясо
Источник материала: Партизан
Беларусь рассчитывает поставлять в Саудовскую Аравию халяльное мясную продукцию, заинтересована в наращивании экспорта продуктов питания в целом. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии в Беларуси Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахамадом, говорится в сообщении на сайте Минсельхозпрода.
"Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов поставок высококачественных продуктов питания в Королевство Саудовская Аравия из Республики Беларусь. В первую очередь, молочной продукции – масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока. А также в перспективе – и мясной продукции (мяса говядины и мяса птицы), произведенной в соответствии с мусульманскими требованиями "Халяль", - заявил Крупко.
Кроме того, в сообщении отмечается, что сотрудничество Беларуси с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства динамично развивается, о чем свидетельствуют цифры. Так, по данным Минсельхозпрода, в 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос в 3,1 раза по отношению к 2019 г. и составил $6,2 млн. Беларусь поставляла в Саудовскую Аравию сухое обезжиренное молоко, молочную сыворотку, джемы, фруктовые пюре, яйца. За январь-март 2021 года экспортировано продукции на сумму $1,7 млн (темп роста – 124,3 %),
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Беларусь рассчитывает поставлять в Саудовскую Аравию халяльное мясную продукцию, заинтересована в наращивании экспорта продуктов питания в целом. Министр...
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