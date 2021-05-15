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Помните подростка, спасшего на пожаре брата? Ему сделали поэтапную операцию

15.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг 12-летнему Роме Когодовскому, который вынес младшего брата из огня, выполнен очередной этап хирургического лечения, говорится в телеграм-канале Минздрава в пятницу.



"Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие ткани с применением современных технологий комбустиологии", - рассказали в ведомстве. 

В Минздраве уточнили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции. 
"Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован, после прошедшей на выходных операции, и сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика", - рассказали interfax.by в министерстве.

Как сообщалось, Роман Когодовский получил травмы, спасая 29 апреля из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи Мядельского района Минской области. Он получил ожоги более чем 60% поверхности тела. Родителей в момент пожара дома не было.
 
 
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В четверг 12-летнему Роме Когодовскому, который вынес младшего брата из огня, выполнен очередной этап хирургического лечения, говорится в телеграм-канале Минздрава...
 
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