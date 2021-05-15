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Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
15.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась "знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет"?
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