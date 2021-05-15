Deutsche Welle: «Режим принимает все более радикальные меры против белорусских журналистов»

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Немецкая медиакомпания DW сделала заявление в связи с приговором в 20 суток, вынесенным в отношении известного могилевского журналиста.





Известное медиа осуждает вынесение обвинительного приговора Александру Буракову, сотрудничающему с DW, сообщает БАЖ.

— Мы призываем белорусские власти незамедлительно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси, — заявил 15 мая генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

Он подчеркнул, что обвинение «преднамеренно сфабриковано , а обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов».