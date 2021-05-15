ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Deutsche Welle: «Режим принимает все более радикальные меры против белорусских журналистов»

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Немецкая медиакомпания DW сделала заявление в связи с приговором в 20 суток, вынесенным в отношении известного могилевского журналиста.

Deutsche Welle: «Режим принимает все более радикальные меры против белорусских журналистов»

Известное медиа осуждает вынесение обвинительного приговора Александру Буракову, сотрудничающему с DW, сообщает БАЖ.

— Мы призываем белорусские власти незамедлительно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси, — заявил 15 мая генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

Он подчеркнул, что обвинение «преднамеренно сфабриковано, а обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкая медиакомпания DW сделала заявление в связи с приговором в 20 суток, вынесенным в отношении известного могилевского журналиста Александра Буракова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самбист Попов: «Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by