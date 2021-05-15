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Deutsche Welle: «Режим принимает все более радикальные меры против белорусских журналистов»
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Немецкая медиакомпания DW сделала заявление в связи с приговором в 20 суток, вынесенным в отношении известного могилевского журналиста.
Известное медиа осуждает вынесение обвинительного приговора Александру Буракову, сотрудничающему с DW, сообщает
— Мы призываем белорусские власти незамедлительно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси, — заявил 15 мая генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.
Он подчеркнул, что
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Немецкая медиакомпания DW сделала заявление в связи с приговором в 20 суток, вынесенным в отношении известного могилевского журналиста Александра Буракова.
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