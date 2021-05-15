С 1 июня за выезд из Беларуси придется платить: где и как

Источник материала: UDF



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Что нужно знать:

Как оплатить

Кто освобождается от оплаты

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Ранее государственные власти (а конкретно:, член постоянной комиссии по законодательству «палаты представителей») говорили, что если местный Совет депутатов принял решение о введение сбора, то оно вступает в силу и может действовать только с 1 января следующего года после принятия решения. То есть, если сейчас гродненские власти назначат такой собор в 2021-м, то взимать его начнут не ранее 2022-го.Тем не менее, решили собирать деньги побыстрее.Сбор взимается с механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн (за исключением колесных тракторов и самоходных машин).Сумма сбора не зависит от количества пассажиров и составляет 1 базовую величину (сейчас — 29 рублей).Сбор уплачивается в доход областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, — сбор не является уплаченным.Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль ведется таможенными органами, документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.Оплатить сбор можно как до пересечения государственной границы (заранее в учреждении банка), так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.Органы пограничной службы рекомендуют оплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых из них отсутствуют условия для приема платежей. Кроме того, заблаговременная оплата сбора позволит сократить время пересечения границы.В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.В случае оплаты через интернет-банкинг карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за рубеж нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.– водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения;– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;– инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.– граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.Стоит отметить, что по решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.