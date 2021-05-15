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Ибрагимович не сможет сыграть на Евро
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович не выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы,
Футболист лично связался с главным тренером Янне Андерссоном и сообщил, что пропустит турнир из-за травмы, информирует официальный сайт скандинавской сборной.
Ранее стало известно, что для полного восстановления от растяжения левого колена Ибрагимовичу потребуется шесть недель. Он травмировался в игре 35-го тура Серии А с «Ювентусом».
Напомним, что Златан вернулся в сборную в 2021-м спустя четыре года с последнего матча. Форвард провел два матча (отбора к ЧМ и товарищеский), в которых отметился одним ассистом.
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Из-за травмы колена.
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