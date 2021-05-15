Ибрагимович не сможет сыграть на Евро

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович не выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы, передает eurosport.



Фото: Reuters

Футболист лично связался с главным тренером Янне Андерссоном и сообщил, что пропустит турнир из-за травмы, информирует официальный сайт скандинавской сборной.

Ранее стало известно, что для полного восстановления от растяжения левого колена Ибрагимовичу потребуется шесть недель. Он травмировался в игре 35-го тура Серии А с «Ювентусом».

Напомним, что Златан вернулся в сборную в 2021-м спустя четыре года с последнего матча. Форвард провел два матча (отбора к ЧМ и товарищеский), в которых отметился одним ассистом.