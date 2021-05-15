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«Всем такого счастья!»: Утяшева похвасталась огромным животом

15.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Всем такого счастья!»: Утяшева похвасталась огромным животом
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Павла Воли трогательно поздравила наследника с днем рождения. Ляйсан Утяшева показала уникальные архивные кадры.

Гимнастка Ляйсан Утяшева — счастливая обладательница двоих детей: дочери Софии и сына Роберта. 14 мая наследнику звездной матери исполнилось восемь лет. В честь торжества российская спортсменка смонтировала ролик из редких семейных кадров и разместила его в инстаграм-аккаунте. Жена Павла Воли использовала не только снимки маленького Роберта, но и свои фото, сделанные во время беременности.

Ляйсан Утяшева показала поклонникам, как выглядела во время ожидания первого ребенка. Один из кадров был сделан в формате профессиональной съемки: импозантная знаменитость предстала перед камерой в модном пиджаке, надетом на голое тело. Другой снимок создавался в домашней обстановке, на нем огромный живот спортсменки обтянула тонкая белая майка.

В публикации звездная мать обратилась к сыну ласковыми словами «мой мальчик». Отличился и отец: Павел Воля сочинил для Роберта стихотворение, которое Ляйсан Утяшева опубликовала вместе с креативным видео.

Пользователи Сети остались глубоко впечатлены торжественным постом. Они поздравили маленького Роберта и его популярных родителей.

«Душевно! С днем рождения вашего наследника!», «Это супер! Всем такого счастья!» — написали россияне к ролику Ляйсан Утяшевой.
 
 
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Гимнастка Ляйсан Утяшева — счастливая обладательница двоих детей: дочери Софии и сына Роберта.
 
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