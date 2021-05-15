Источник материала: UDF



Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Еще пару дней назад скорбила и рыдала. И уже оголилась. Все по классике», «Было бы за кого переживать, за аферистку», «Пожалуйста, оденьтесь. У вас достаточно денег, чтобы покупать одежду», «На сцене бегала в купальнике, а теперь голая в телефоне. Что дальше?», «Ради бабла она и под наркозом выползет на сцену», «Страшно смотреть», — написали пользователи Сети к посту Ольги Бузовой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть Не так давно поп-дива перенесла операцию и, лежа на больничной койке, ревела на камеру изо всех сил.

Не так давно поп-дива перенесла операцию и, лежа на больничной койке, ревела на камеру изо всех сил. Она благодарила поклонников за молитвы о ее здоровье и жаловалась им на болезненное состояние. Однако для того, чтобы встать на ноги,понадобились считанные дни. Артистка не стала отменять концерт в Екатеринбурге и полетела на выступление 14 мая как ни в чем не бывало. Перед выходом на сцену светская львица сделала эротичное фото со стразами на лбу, прикрыв голое тело платком.Ярость возмущенных подписчиков Ольги Бузовой вышла за рамки привычного. Народ усомнился в искренности звезды, которая еще неделю назад вызывала сострадание и жалость. Многие сочли пикантный снимок поп-дивы непристойным и отвратительным.Гневные комментаторы практически втоптали теледиву в грязь, россияне начали массово обсуждать поведение знаменитости.