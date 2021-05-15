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«КоммерсантЪ»: Лукашенко и Путин снова встретятся в конце мая

15.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«КоммерсантЪ»: Лукашенко и Путин снова встретятся в конце мая
Александр Лукашенко и Владимир Путин / пресс-служба президента РФ
Александр Лукашенко может снова встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в конце мая, пишет “КоммерсантЪ” со ссылкой на собственные источники.

Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.

В День Победы, 9 мая, о возможной скорой встрече двух президентов сообщала пресс-служба Лукашенко. Однако ни дата, ни место пока не разглашались.

Собеседники российского издания связывают частоту встреч с тем, что Россия и Беларусь намерены к осени завершить работу над всеми “дорожными картами” по интеграции. Осенью должно пройти заседание Высшего совета Союзного государства.

Между прочим, пишет “КоммерсантЪ”, сейчас “дорожные карты” называются иначе - “союзными программами”.

Так что если раньше стороны работали над 31-ой дорожной картой, то теперь — над 28-ю союзными программами. Меньше их стало, потому что несколько дорожных карт в какой-то момент объединились в одну “союзную программу”.

Первая в этом году встреча Лукашенко и Путина прошла 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили с глазу на глаз. По данным журналистов издания, третья встреча планируется в таком же формате.

О содержании переговоров и итогах предыдущих визитов Лукашенко сообщалось немногое, однако регулярно подчеркивалась важность обсуждаемых тем.
 
 
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Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.
 
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