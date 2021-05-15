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«КоммерсантЪ»: Лукашенко и Путин снова встретятся в конце мая
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко и Владимир Путин / пресс-служба президента РФ
Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.
В День Победы, 9 мая, о возможной скорой встрече двух президентов сообщала пресс-служба Лукашенко. Однако ни дата, ни место пока не разглашались.
Собеседники российского издания связывают частоту встреч с тем, что Россия и Беларусь намерены к осени завершить работу над всеми “дорожными картами” по интеграции. Осенью должно пройти заседание Высшего совета Союзного государства.
Между прочим, пишет “КоммерсантЪ”, сейчас “дорожные карты” называются иначе - “союзными программами”.
Так что если раньше стороны работали над 31-ой дорожной картой, то теперь — над 28-ю союзными программами. Меньше их стало, потому что несколько дорожных карт в какой-то момент объединились в одну “союзную программу”.
Первая в этом году встреча Лукашенко и Путина прошла 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили с глазу на глаз. По данным журналистов издания, третья встреча планируется в таком же формате.
О содержании переговоров и итогах предыдущих визитов Лукашенко сообщалось немногое, однако регулярно подчеркивалась важность обсуждаемых тем.
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Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.
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