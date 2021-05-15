Источник материала: UDF



Александр Лукашенко и Владимир Путин / пресс-служба президента РФ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «КоммерсантЪ»: Лукашенко и Путин снова встретятся в конце мая Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.

Из четырех источников двое назвали наиболее вероятной датой встречи “конец мая”.В День Победы, 9 мая, о возможной скорой встрече двух президентов сообщала пресс-служба Лукашенко. Однако ни дата, ни место пока не разглашались.Собеседники российского издания связывают частоту встреч с тем, что Россия и Беларусь намерены к осени завершить работу над всеми “дорожными картами” по интеграции. Осенью должно пройти заседание Высшего совета Союзного государства.Между прочим, пишет “КоммерсантЪ”, сейчас “дорожные карты” называются иначе - “союзными программами”.Так что если раньше стороны работали над 31-ой дорожной картой, то теперь — над 28-ю союзными программами. Меньше их стало, потому что несколько дорожных карт в какой-то момент объединились в одну “союзную программу”.Первая в этом году встреча Лукашенко и Путина прошла 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили с глазу на глаз. По данным журналистов издания, третья встреча планируется в таком же формате.О содержании переговоров и итогах предыдущих визитов Лукашенко сообщалось немногое, однако регулярно подчеркивалась важность обсуждаемых тем.