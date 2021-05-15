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Могила Василя Быкова

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пенсионерку задержали на могиле Василя Быкова за цветы с БЧБ-лентой Рассмотрение дела проходило в суде Первомайского района 14 мая.

Женщину обвинили в том, что она якобы установила на надгробии бело-красно-белый флаг. В Первомайском РУВД на неё составили протокол за пикетирование (ч.3 ст. 24.33 КоАП).Рассмотрение дела проходило в суде Первомайского района 14 мая. Судья постановил вернуть дело на доработку.